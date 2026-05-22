¡Atención! Conozca a los bolivianos que competirán en el Roland Garros 2026

Bolivia tendrá presencia histórica en Roland-Garros con la participación de Juan Carlos Prado y Hugo Dellien, quienes lograron avanzar al cuadro principal luego de superar con éxito las rondas clasificatorias del torneo.

El primero en asegurar su boleto fue Prado, quien el jueves derrotó al hongkonés Coleman Wong por dos sets a uno, consiguiendo así una clasificación histórica para disputar por primera vez el Grand Slam parisino.

Un día después, Dellien también selló su pase tras imponerse al español Roberto Carballés Baena con parciales de 6-3, 3-6 y 6-1. El tenista nacido en Trinidad volverá a competir en Roland Garros, torneo en el que ya había participado anteriormente desde su debut en 2019.

De esta manera, Bolivia vivirá un hecho inédito en el tenis nacional, ya que será la primera vez que dos representantes del país disputen una misma edición del cuadro principal de Roland Garros.

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