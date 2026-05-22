¿Neymar aparecerá en el álbum del Mundial? Panini rompe el silencio

La reciente convocatoria de Neymar para disputar la Copa del Mundo 2026 con la selección de Brasil provocó sorpresa entre los aficionados, pero también abrió un inesperado debate relacionado con el álbum oficial de Panini.

Tras conocerse el llamado del atacante del Santos FC por parte de Carlo Ancelotti, miles de hinchas comenzaron a cuestionar la ausencia de su figurita en la colección oficial distribuida a nivel mundial.

Ante la polémica, Panini explicó que las láminas son impresas meses antes del inicio del torneo y que las listas de jugadores se cierran a finales del año previo al Mundial, tomando como referencia las convocatorias más recientes de cada selección. En ese momento, Neymar todavía no formaba parte de los planes habituales de Ancelotti en la ‘Canarinha’.

Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, indicó que la convocatoria del brasileño tomó por sorpresa incluso a la propia empresa. Además, reveló que existe la posibilidad de que Neymar aparezca posteriormente mediante un paquete especial de actualización.

Según explicó, Panini suele lanzar un “kit de completación” con nuevos cromos para reemplazar a futbolistas que finalmente no participan en el Mundial o para incluir a jugadores convocados a último momento. En el caso de Brasil, nombres como Rodrygo o Éder Militão podrían ser sustituidos por nuevas figuras, entre ellas la de Neymar.

La filial de Panini en Colombia también confirmó que el delantero brasileño sí tendría una lámina especial dentro de las futuras actualizaciones del álbum oficial del Mundial 2026.

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