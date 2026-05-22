[VIDEO] Arquero brasileño se desmaya tras enterarse de su convocatoria al Mundial 2026

Weverton vivió una jornada inolvidable al confirmar su presencia en la selección de Brasil para la Copa del Mundo 2026, aunque la emoción terminó provocándole un inesperado desmayo en plena celebración familiar.

El experimentado guardameta de Grêmio FBPA escuchó su nombre en la convocatoria anunciada por Carlo Ancelotti y de inmediato comenzó a festejar junto a sus familiares y amigos. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en su vivienda.

Sin embargo, en medio de los saltos y la euforia, el arquero de 38 años perdió el equilibrio y cayó al suelo tras sufrir un breve desmayo. Las personas que estaban con él no se percataron de inmediato de lo sucedido debido al intenso festejo, aunque minutos después Weverton logró recuperarse sin mayores consecuencias.

El propio futbolista habló sobre el episodio en una conferencia de prensa y admitió que todavía le cuesta entender lo ocurrido. “Para ser sincero, ni siquiera sé qué pasó. Creo que tuve un pequeño desmayo. Cuando vi las imágenes, agradecí a Dios porque pudo haber terminado peor”, comentó entre risas.

Weverton disputará así su segundo Mundial con la selección brasileña, luego de formar parte del plantel que participó en 2022 FIFA World Cup. Además, fue campeón olímpico con Brasil en 2016 Summer Olympics y también integró el equipo que jugó la 2021 Copa América.

Mira la programación en Red Uno Play