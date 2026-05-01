Bolivia presente en la élite del tenis: Dellien y Prado competirán en Roland Garros

Hugo Dellien y Juan Carlos Prado dirán presente en el Roland Garros, que se disputará del 24 de mayo al 7 de junio en París, Francia. Será la tercera ocasión consecutiva en la que ambos tenistas participen en un evento de esta magnitud.

Tras destacadas actuaciones en el circuito internacional, donde se ubican en los puestos 132 (Dellien) y 180 (Prado), el beniano y el cruceño disputarán la fase clasificatoria (qualy) del torneo, instancia que les brinda la posibilidad de acceder al cuadro principal.

Para Dellien, esta será su novena participación en Roland Garros, torneo al que asiste de manera ininterrumpida desde 2018. El tenista nacido en Trinidad ya ha competido en el cuadro principal en las ediciones 2019, 2020, 2022, 2023 y 2025.

Por su parte, Prado afrontará su debut en este certamen, sumando así una nueva experiencia en torneos de Grand Slam, tras su participación este año en el Abierto de Australia.

Los rivales de ambos tenistas se conocerán en los días previos al inicio de la competencia en la capital francesa.

Mira la programación en Red Uno Play