¿Por qué acribillaron al magistrado? Está es la hipótesis que maneja la policía

El comandante de la Policía de Santa Cruz, Cnl. David Gómez, reveló en conferencia de prensa que la principal línea investigativa sobre el asesinato del magistrado Claure apunta a represalias por sus funciones judiciales.

“Presumimos como hipótesis que sería un problema de tierras porque emitieron alguna resolución sobre posesión o aprovechamiento en el oriente boliviano”, afirmó la autoridad.

Otras líneas de acción abiertas

A pesar de la fuerza que cobra la hipótesis agraria, la institución del orden no descarta otros posibles móviles detrás del atentado ocurrido en la zona de la Av. Busch.

“Tenemos otras hipótesis que quedan abiertas para determinar y esclarecer el hecho”, sostuvo Gómez ante los medios de comunicación.

El jefe policial recordó que el ataque fue perpetrado por sicarios en motocicleta mientras el magistrado se encontraba en un taxi realizando un pago electrónico. Pese al auxilio que le fue brindado al magistrado tras los disparos, llegó sin vida al hospital San Juan de Dios.

Despliegue operativo en Santa Cruz

La Policía Boliviana ha intensificado los operativos en todo el departamento para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato. Se espera que en las próximas horas el análisis de las comunicaciones y del entorno del magistrado brinde luces definitivas sobre este lamentable suceso.

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