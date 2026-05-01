Activan protocolos de seguridad para proteger a 13 magistrados

La Policía Boliviana ha activado un protocolo de emergencia para proteger a 13 magistrados que se encontraban en una actividad en la capital cruceña. El coronel David Gómez informó que han establecido cápsulas de seguridad para trasladarlos al aeropuerto y garantizar que puedan retornar a sus distritos de origen sin riesgos.

El operativo no solo contempla el desplazamiento hacia las terminales aéreas, sino que incluye un monitoreo constante de los lugares de descanso de las autoridades.

“Se está coordinando la el traslado y seguridad en las residencias donde se están quedando”, detalló el comandante departamental.

Refuerzo en puntos estratégicos y fronteras

Paralelamente al resguardo de los magistrados, la institución del orden ha intensificado su presencia en las zonas limítrofes del departamento para evitar fugas. El jefe policial precisó que se están realizando operaciones en Puerto Suárez, Puerto Quijarro y San Matías, puntos que fueron reforzados días atrás.

Las cápsulas de seguridad acompañarán a los magistrados hacia departamentos como Chuquisaca, Cochabamba y La Paz, donde otros jefes policiales asumirán la custodia.

“Las cápsulas son protección para donde estén; ahora están adquiriendo los pasajes para retornar a sus distritos”, puntualizó el Cnl. Gómez durante la conferencia.

Esta movilización de efectivos responde a la crisis de seguridad desatada tras el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure en plena vía pública. La actividad que congregaba a los altos jueces en Santa Cruz ha sido interrumpida por este despliegue preventivo que busca evitar nuevos ataques armados.

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