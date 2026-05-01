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Deja tres hijos en la orfandad: Familia de Víctor H. Claure lo recuerda como un hombre humilde y pacífico

Detalles del informe forense confirman la gravedad del atentado, fueron cuatro impactos de bala que acabaron con la vida del alto magistrado.

Ximena Rodriguez

01/05/2026 10:14

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Los restos de Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, serán trasladados en las próximas horas a la ciudad de Cochabamba, donde reside su familia y sus tres hijos. Tras el arribo de su esposa a la capital cruceña, se iniciaron los preparativos logísticos para que el magistrado reciba el último adiós en su tierra natal.

Trámites en la morgue judicial

En el interior del Hospital de la Pampa de la Isla, la viuda del magistrado encabeza las gestiones administrativas para retirar el cuerpo y coordinar el viaje hacia los valles. Mientras se aguarda la salida de su cuerpo, los allegados se encuentran en las afueras del nosocomio.

El informe forense de las últimas horas ha revelado que la víctima sufrió un ataque directo con arma de fuego, recibiendo cuatro impactos de bala. Según indicaron sus familiares, el reporte técnico precisa que dos proyectiles impactaron en el tórax y otros dos en los brazos, lesiones que provocaron su fallecimiento antes de recibir asistencia.

El recuerdo de un hombre de campo

"Él siempre ha sido bien humilde y se crió en el campo", relató su prima al describir la esencia de la autoridad judicial. La familia insiste en que Claure era un hombre pacífico y sin enemigos, por lo que exigen a las autoridades una investigación profunda sobre lo ocurrido en el Cordón Ecológico.

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