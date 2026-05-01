¿Festejos bajo la lluvia o con cielo despejado? Así estará el clima para la serenata y el feriado del 1 de mayo

Las celebraciones por la víspera del Día del Trabajo inician esta noche en todo el país con una marcada estabilidad en el cielo de las principales capitales. Los ciudadanos que planean asistir a las tradicionales ‘serenatas’ encontrarán condiciones mayormente nubladas, pero sin alertas críticas de precipitación inmediata en el eje central, de acuerdo a lo que reporta el Senamhi.

En las regiones de los valles y el llano, la nubosidad será el denominador común durante las últimas horas de este 30 de abril. Las temperaturas se mantendrán frescas, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen con relativa normalidad antes de recibir el feriado nacional.

Pronóstico para la noche hoy

La Paz, El Alto y Oruro: Se espera una noche con cielos nublados en las tres capitales altiplánicas.

Se espera una noche con cielos nublados en las tres capitales altiplánicas. Potosí y Tarija: Ambas ciudades disfrutarán de cielos despejados, siendo las únicas con visibilidad clara esta noche.

Ambas ciudades disfrutarán de cielos despejados, siendo las únicas con visibilidad clara esta noche. Cochabamba y Sucre: El reporte para los valles indica cielos nubosos durante toda la jornada nocturna.

El reporte para los valles indica cielos nubosos durante toda la jornada nocturna. Santa Cruz, Trinidad y Cobija: Las capitales del oriente y norte también registrarán cielos nublados para el cierre del jueves.

El clima en las capitales para el feriado del 01 de mayo

La Paz y El Alto: Se prevén cielos nubosos con chubascos aislados durante la tarde y máximas de 22°C y 17°C.

Se prevén cielos nubosos con chubascos aislados durante la tarde y máximas de 22°C y 17°C. Oruro y Potosí: El feriado transcurrirá con cielos nubosos y temperaturas máximas de 19°C y 24°C respectivamente.

El feriado transcurrirá con cielos nubosos y temperaturas máximas de 19°C y 24°C respectivamente. Cochabamba y Sucre: Ambas ciudades tendrán cielos nublados, con máximas que alcanzarán los 30°C y 27°C.

Ambas ciudades tendrán cielos nublados, con máximas que alcanzarán los 30°C y 27°C. Tarija y Santa Cruz: Se espera una jornada de cielos nubosos con temperaturas calurosas de hasta 30°C y 31°C.

Se espera una jornada de cielos nubosos con temperaturas calurosas de hasta 30°C y 31°C. Trinidad y Cobija: El norte estará inestable con lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y máximas de 33°C y 32°C.

Es así que, para el feriado del 1 de mayo, el panorama meteorológico experimentará cambios significativos en cuanto a temperaturas y fenómenos según lo que indica el Senamhi. El día de descanso estará marcado por un ascenso de calor en el llano y algunas precipitaciones aisladas en el occidente y norte.

El sol tendrá mayor protagonismo durante la mañana de este viernes, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre antes de posibles cambios vespertinos. Para quienes decidan disfrutar del día libre, el ambiente general será caluroso en la mayor parte del país pese a la nubosidad persistente. La estabilidad térmica en los valles permitirá un feriado agradable, mientras que el oriente sentirá un clima más pesado y húmedo.

Finalmente, se recomienda a los viajeros y familias estar atentos a las tormentas eléctricas pronosticadas para el área de la Amazonía. Organizar las actividades del 1 de mayo considerando estos datos asegurará un festejo sin contratiempos meteorológicos inesperados.

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