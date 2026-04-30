Una mujer fue encontrada inconsciente y abandonada en plena vía pública en la urbanización Periodista, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz, generando preocupación en el lugar.

El hecho fue advertido por vecinos, quienes relataron que la joven habría sido dejada por un vehículo.

“Cuando mi hijo llegó de trabajar me dijo: ‘mamá, hay una señorita botada’. ¿Cómo pueden hacer eso?”, expresó una vecina consternada por la situación.

Efectivos de la Policía se constituyeron en el lugar y auxiliaron a la mujer, quien presentaba dificultades para caminar. Según los testimonios, la joven no es conocida en el barrio, lo que aumenta la incertidumbre sobre lo ocurrido.

Otra vecina aprovechó para pedir mayor conciencia a los habitantes de la zona: “Pido por favor a los vecinos que limpien sus aceras”, manifestó.

La mujer fue trasladada al hospital Los Pocitos para evaluar su estado de salud y, posteriormente, a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), donde se iniciaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven no presenta heridas visibles, aunque se aguarda un diagnóstico médico para determinar las causas de su estado y esclarecer las circunstancias en las que fue abandonada.

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