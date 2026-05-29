¿Vuelve el calor o continúa el frío? Así estará el tiempo este viernes en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 29 de mayo cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos despejados y con probabilidad de lluvias en la Sede de Gobierno.

La Paz tendrá chubascos aislados, probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 17°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -1°C y máxima de 13°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 17°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -2°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias. Paulatinamente, las temperaturas continúan en ascenso, hasta alcanzar una sensación térmica más cálida en la región.

Cochabamba tendrá chubascos aislados, probabilidad de lluvias y temperaturas entre 5°C y 30°C.

Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 6°C y 24°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 6°C a los 25°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más cálida a pesar del descenso de temperaturas.

Santa Cruz tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 17°C y 30°C.

Trinidad prevé una jornada poco nubosa y una mínima de 19°C y una máxima de 30°C sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos nubosos, temperaturas entre 19°C y 32°C y sin probabilidad de lluvias.

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