¿Dónde habrá Día del Peatón este domingo? Restricciones en Cercado y Sacaba, y libre tránsito en el Valle Bajo

Una determinación conjunta ha quebrado la uniformidad del próximo Día del Peatón en el eje metropolitano de Cochabamba. Los cinco municipios que integran el Valle Bajo —Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe— anunciaron oficialmente que no llevarán adelante la actividad este domingo, argumentando la necesidad de proteger la economía regional ante la compleja coyuntura social y económica que atraviesa el país. Por el contrario, Cercado y Sacaba ratificaron la jornada y preparan diversas actividades ambientales y recreativas.

El Valle Bajo prioriza la reactivación económica y frena la restricción

A través de comunicados oficiales emitidos en sus páginas institucionales, las alcaldías del Valle Bajo fundamentaron su postura en la urgencia de evitar mayores perjuicios económicos a la población.

Desde el municipio de Quillacollo se aclaró que no se trata de una "suspensión" formal, dado que no cuentan con una normativa local que los obligue a acatar la fecha este domingo, y que la situación del país facilita tomar la decisión de priorizar el libre comercio y la transitabilidad.

Los motivos específicos varían levemente según la región:

Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe: Suspendieron explícitamente todo evento debido al panorama social a nivel nacional.

Colcapirhua: Sumó a los factores de coyuntura un problema local con el manejo y recojo de la basura.

Quillacollo: Señaló que la ley que rige esta fecha en particular corresponde originalmente a Cercado y que decidieron no plegarse para resguardar la economía de sus sectores productivos.

Cercado y Sacaba mantienen la jornada y anuncian restricciones

En la otra acera, Cercado y Sacaba confirmaron que continuarán de forma normal con la jornada programada para este domingo 31. La prohibición de circulación vehicular motorizada regirá estrictamente desde las 09:00 hasta las 18:00 horas.

El alcalde de Sacaba, Rionny Villarroel, realizó el lanzamiento oficial del "Primer Día del Peatón y la Bicicleta del Año", invitando a la población a sumarse en favor del medio ambiente. La actividad central de este municipio será una gran caravana ciclística que partirá desde la zona de Pacata con rumbo a la plaza principal sacabeña, acompañada de estaciones deportivas y recreativas para niños y adultos a lo largo de la ruta.

Comercio: Instalan la "Feria de la Bicicleta" con precios rebajados

Pensando en quienes planean salir a las calles en los municipios habilitados, comerciantes instalaron la tradicional Feria de la Bicicleta en la plazuela San Sebastián de la ciudad de Cochabamba. Los vendedores destacaron que, a diferencia de otras gestiones, la mercadería llegó con costos más accesibles para el bolsillo de la población.

"Nos ha llegado la mercadería un poco más barata. Tenemos bicicletas de aluminio de aro 29 desde los 1.300 bolivianos, y para los más pequeños hay opciones desde los 350 o 400 bolivianos", detalló Edwin Llusco, comerciante del sector.

La feria, que también ofrece una amplia variedad de monopatines, triciclos y rodadores para niños, atiende en horarios continuados de 09:00 a 21:00 horas y permanecerá instalada hasta este sábado, víspera de la jornada peatonal.

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