Demostraciones subidas de tono ‘strippers’ en plena Recoleta durante el Día del Peatón (Video)

La tranquilidad habitual de la Recoleta se vio interrumpida ayer por un espectáculo poco convencional, una escuela de baile especializada en formación de 'strippers' ofreció demostraciones de alto voltaje frente a los transeúntes.

El evento, enmarcado en la jornada del Día del Peatón, generó todo tipo de reacciones entre quienes paseaban por la zona, desde curiosidad y risas hasta críticas por considerar la actividad fuera de lugar.

“Es una academia de baile, justamente para formar chicos bailarines como stripper. Estamos promoviendo un baile más que todo, para gente mayor. Hemos tratado de que no sea muy explícito, siempre con respeto al público”, explicó un representante de la academia, quien reconoció que siempre habrá críticas, pero que buscan mantener un margen de tolerancia y consideración hacia los espectadores.

Algunos peatones se mostraron divertidos y sorprendidos por la iniciativa, mientras que otros cuestionaron la pertinencia de las presentaciones en un espacio público y familiar. Entre aplausos, murmullos y miradas incrédulas, la jornada del Día del Peatón adquirió un color inusitado, dejando en claro que la polémica también puede formar parte de la fiesta urbana.

