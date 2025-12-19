TEMAS DE HOY:
Comunidad

¡Alerta, viajeros! Plataforma se derrumba a la altura de Chorro Viejo en la ruta a los Valles

El daño a la infraestructura provocó el corte total del tránsito en la carretera y muchos viajeros debieron cruzar a pie para poder llegar a su destino.

Naira Menacho

19/12/2025 6:42

Foto: Derrumbe de la plataforma entre Bermejo y la Angostura.
Santa Cruz, Bolivia

En las primeras horas de la mañana de este viernes 19 de diciembre viajeros reportaron el derrumbe de la plataforma a la altura de Chorro Viejo, entre la localidad de Bermejo y la Angostura.

El daño a la infraestructura provocó el corte total del tránsito en la carretera y muchos viajeros debieron cruzar a pie para poder llegar a su destino.

Decenas de vehículos que estaban circulando por la zona de encuentran varados en la zona a la espera de que se habilite el camino, según el informe brindado por Rocha Comunicaciones.

 

 

