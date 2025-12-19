Sector transporte definirá medidas ante el ajuste en el precio de combustibles

Carlos Mamani, ejecutivo de la Federación de Radiomóviles de Taxi en Santa Cruz, manifestó que el sector transporte recibe con preocupación el ajuste en el precio de los combustibles, al que calificó como un “golpe drástico”.

Según el dirigente, el incremento en el diésel y la gasolina genera una profunda incertidumbre sobre la estabilidad económica de los trabajadores del sector y de la ciudadanía en general.

Anunció que diversas confederaciones y choferes se reunirán este viernes para definir acciones frente a la nueva normativa. A su criterio, cualquier modificación a la subvención debió aplicarse de manera gradual, con el fin de no afectar el sustento diario de miles de familias bolivianas.

En este contexto, el Gobierno informó que, junto con el ajuste a los precios de los carburantes, se adoptaron medidas destinadas a aliviar la estructura de costos del transporte. Entre ellas, se eliminó el arancel para la importación de llantas, aceites y otros repuestos esenciales, con el objetivo de reducir los gastos operativos y evitar un traslado directo del impacto económico al usuario final.

