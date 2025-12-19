Santa Cruz articula plan para frenar inundaciones del río Piraí

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Santa Cruz organizó un foro estratégico para analizar las causas técnicas y humanas detrás de las recientes inundaciones que afectaron a miles de familias en el departamento.

El presidente de la SIB, Rolando Mancilla, advirtió que muchos de los impactos son consecuencia directa de la deforestación y del avance de asentamientos humanos en áreas no permitidas.

“Lastimosamente deforestaron y había asentamientos humanos; primeramente debemos respetar las llanuras de inundación y el Cordón Ecológico”, indicó.

Desde la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), su director Alfredy Álvarez presentó datos que revelan un proceso de degradación acelerada del suelo.

“Hemos identificado irregularidades desde 1996 hasta la fecha, con mucho desmonte ilegal en la cuenca y subcuenca”, detalló.

Estas prácticas han reducido la capacidad natural del suelo para absorber el agua, lo que aumenta el riesgo de inundaciones con cada evento de lluvia intensa.

Llamado a un control compartido

El alcalde de Porongo, Neptaly Mendoza, fue claro al señalar que sin control efectivo de la cuenca del río Piraí, los municipios del área metropolitana seguirán en riesgo directo.

“Si no hacemos el control de la cuenca del río Piraí, afectará de manera directa a los municipios de la región metropolitana”, advirtió.

Compromiso de inspecciones conjuntas

El foro concluyó con un compromiso interinstitucional entre Municipio, Gobernación y Gobierno central para iniciar inspecciones conjuntas en las zonas críticas.

El objetivo, según los organizadores, es detener la deforestación descontrolada y recuperar áreas ecológicas clave, a fin de evitar que las familias cruceñas vuelvan a perderlo todo bajo el lodo.

