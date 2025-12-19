Tragedia en El Torno: 21 fallecidos confirmados y más de 680 evacuados tras la riada

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) informó que tras seis días de intensa labor en el municipio de El Torno, los equipos de respuesta continúan atendiendo a la población afectada por la reciente emergencia.

Según los datos proporcionados, hasta el momento 988 personas han recibido atención médica por diversas patologías en las brigadas médicas desplegadas en la zona. Cuatro pacientes requirieron internación y uno tuvo que ser derivado por una complicación pulmonar.

En cuanto a las evacuaciones, 688 personas han sido trasladadas hacia lugares seguros y se trabaja en la habilitación de los caminos para permitir el ingreso de movilidades y facilitar la atención a las comunidades más afectadas.

“Ya estamos en la habilitación de los caminos, ya están ingresando algunas movilidades y yo creo que hasta el día de mañana vamos a tener una habilitación directa y esperamos tener un camino alternativo en el transcurso de este fin de semana.”

La comunicación se restableció en toda la zona, incluyendo las bases de La Rojiza y Alto Espejo.

Respecto a las víctimas, se reportan 21 óbitos, de los cuales 19 cuentan con certificado de defunción y 2 permanecen como NN (no identificados).

La labor en el municipio de El Torno sigue de manera constante, con brigadas médicas y de rescate avanzando día a día para garantizar la atención y seguridad de la población afectada.

Mira la programación en Red Uno Play