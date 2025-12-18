Comité Pro Santa Cruz envía ayuda humanitaria al municipio de El Torno

El Comité Pro Santa Cruz realizó este jueves el envío de dos camiones cargados con ayuda humanitaria destinada al municipio de El Torno, afectado recientemente por intensas riadas. La asistencia incluye ropa, colchones, víveres, agua y medicamentos, productos que son urgentes para la población damnificada.

“Hemos enviado, como han podido ver, ropa, colchones, víveres y agua. Además, estamos llevando medicamentos porque se necesitan bastante”, señaló Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz. “Por eso los médicos nos están acompañando para que la distribución se haga de manera equitativa y bajo la supervisión de quienes tienen la responsabilidad de suministrarlos allá”, agregó.

Asimismo, Cochamanidis informó que se están trasladando herramientas y otros recursos necesarios para que las tareas de recuperación puedan iniciarse cuanto antes. “En fin, todo lo que la población trae, nosotros somos el canal para hacerlo llegar a los damnificados”, subrayó.

El Comité también hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la campaña de donación de sangre que se realizará mañana, con el objetivo de prevenir complicaciones médicas entre los afectados por las inundaciones.

“El Centro de Acopio del Comité Pro Santa Cruz sigue abierto para que la población continúe trayendo sus donaciones, y así podamos ayudar a todos los lugares que han sido afectados por las riadas”, señaló Cochamanidis.

Mira la programación en Red Uno Play