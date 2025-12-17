Tragedia en El Torno: 15 óbitos certificados, 31 desaparecidos y más de 560 evacuados tras la riada

El municipio de El Torno atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia luego de la riada provocada por el desborde de la quebrada Espejo durante el fin de semana.

Hasta el momento, 560 personas han sido evacuadas mediante más de 30 vuelos de rescate realizados desde el día domingo, según informaron los equipos de emergencia.

La tragedia ha dejado al menos 20 personas fallecidas, de las cuales 15 ya fueron plenamente identificadas y entregadas a sus familiares por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). En señal de duelo, la Alcaldía de El Torno colocó un crespón negro en la fachada de la institución municipal.

Las consecuencias del desastre son de gran magnitud. Más de 3.000 familias resultaron afectadas por las inundaciones y el arrastre del río, mientras varias comunidades reportan pérdidas totales de viviendas y aún existen 31 personas desaparecidas.

En las próximas horas se instalará el COED (Centro de Operaciones de Emergencia Departamental) para definir las acciones a seguir durante la jornada. Asimismo, se tiene previsto realizar un sobrevuelo con medios de comunicación, luego de casi cinco días, para evaluar la real dimensión de los daños en las zonas afectadas.

Se espera también la llegada del viceministro de Defensa Civil al municipio, quien participará en la coordinación de las medidas de atención y respuesta ante la emergencia. Las labores de rescate continuarán con la participación de militares, policías y rescatistas, quienes volverán a ingresar a comunidades golpeadas por el desborde.

Las autoridades advierten que la emergencia podría agravarse debido a la persistencia de las lluvias, por lo que se mantiene el estado de alerta y se continuará actualizando la información en las próximas horas.

