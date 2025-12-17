Rescatados tras cuatro días: Eva Mamani y sus nietos sobrevivieron a la riada en El Torno

Eva Mamani, una mujer de 68 años, esperó cuatro días para ser rescatada junto a sus dos nietos luego de que una fuerte inundación arrasara con su vivienda y sus cultivos en la comunidad Cafetal, en El Torno. Durante ese tiempo, según relató, únicamente pudo ingerir agua para sobrevivir.

La señora Mamani contó que el agua ingresó con gran fuerza, llevándose todo a su paso. “En mi casa todo se la llevó. No hay nada”, expresó al describir cómo su vivienda quedó completamente destruida, con troncos y restos acumulados donde antes estaba su hogar.

Pese al peligro, decidió no abandonar el lugar de inmediato. “No hay ni agua para tomar, no hay luz, no hay nada”, relató, explicando que la zona quedó totalmente incomunicada y sin servicios básicos.

La mujer recordó que se mantenía en constante vigilancia del nivel del agua. El momento más crítico ocurrió cuando la corriente aumentó con violencia. “Fuerte, oleada, había estado viniendo ya”, señaló.

Finalmente, logró escapar “de a poquito” junto a sus nietos, aprovechando un momento en que el nivel del agua bajó levemente. Sin embargo, las pérdidas fueron totales. “No hay nada, nada. Donde vivíamos había plantas, mandarinas cargadas, todo se ha perdido”, lamentó.

Actualmente, Eva Mamani enfrenta una situación de extrema necesidad. Asegura que no cuentan con alimentos, agua suficiente ni materiales para reconstruir su vivienda.

