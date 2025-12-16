Evacúan a 420 comunarios y continúan los rescates aéreos en comunidades de El Torno

Al menos 420 comunarios fueron evacuados tras el desborde de una quebrada que afectó a varias comunidades del municipio de El Torno, informó el responsable de la comisión de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Carlos Alberto Hurtado.

Desde el centro de comando conjunto, instalado en el estadio municipal, continúan las tareas de evacuación y rescate de pobladores que permanecen aislados desde el fin de semana debido al difícil acceso terrestre a las zonas afectadas.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana arribó con aproximadamente 20 comunarios rescatados, quienes no habían podido salir de sus comunidades por el aumento del nivel del agua. Las personas evacuadas fueron derivadas de inmediato a personal médico para su valoración, debido a que presentaban lesiones y problemas de salud producto de los golpes sufridos durante el ingreso de la riada.

Tras el traslado de los comunarios, la aeronave volvió a despegar con personal humanitario y ayuda consistente en alimentos, agua potable y medicamentos, destinada a las comunidades que continúan incomunicadas.

Según las autoridades el clima ha limitado las operaciones aéreas, permitiendo solo tres vuelos, aunque se espera que las condiciones mejoren en las próximas horas para intensificar el traslado de ayuda y la evacuación de más familias atrapadas.

De acuerdo con el último reporte del COED, las labores de rescate y asistencia humanitaria se han extendido por casi cuatro días, mientras continúan los esfuerzos coordinados para llegar a todas las comunidades afectadas por el desborde del río.

Mira la programación en Red Uno Play