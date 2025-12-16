Por salud y seguridad: trasladan de celda a Luis Arce dentro del penal de San Pedro

El director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Bryan López, informó que el expresidente Luis Alberto Arce Catacora fue trasladado de celda dentro del sector La Posta del penal de San Pedro, aunque permanece en la misma área del recinto penitenciario.

Según explicó la autoridad, el traslado se realizó a solicitud del propio interno, quien argumentó razones de salud e integridad física, además del deseo de compartir espacio con un amigo que se encontraba en otra celda del mismo sector.

“Se trasladó al ciudadano Luis Alberto Arce Catacora a solicitud del mismo. Él indica que tiene un amigo que estaba en otra celda en la misma sección, por lo cual, resguardando su salud, se realizó el traslado”, señaló López.

El director precisó que en la solicitud presentada se hizo énfasis en la necesidad de precautelar su estado de salud, tomando en cuenta que Arce padece cáncer de riñón, lo que requiere condiciones específicas, como acceso adecuado a servicios sanitarios.

Asimismo, López aseguró que el exmandatario recibe el mismo trato que cualquier privado de libertad, con acceso al equipo multidisciplinario del penal, que incluye atención médica, psicológica, social y legal.

“Como a todos los internos, se les brinda atención. En casos de patologías complejas, como la de Luis Arce, se realiza la derivación correspondiente al Hospital de Clínicas o al Ministerio de Salud”, agregó.

Luis Arce se encuentra imputado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, dentro del proceso relacionado con el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

El exmandatario ingresó al penal de San Pedro la noche del viernes y deberá cumplir cinco meses de detención preventiva, mientras avanzan las investigaciones.

Durante su gestión como ministro de Economía, esa cartera financió aproximadamente 3.400 proyectos del Fondioc, varios de los cuales presentan presuntas irregularidades, según los informes oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play