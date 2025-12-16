“Tenía un disparo en el cuello”: investigan triple crimen en Abapó, Santa Cruz

Tres personas fueron asesinadas en una propiedad ganadera ubicada a 50 kilómetros de Abapó, en un crimen que ha causado conmoción entre familiares y vecinos.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se trasladó al lugar tras recibir la denuncia de un vecino, donde encontraron los cuerpos de Honorato Gemy (57 años), propietario de la finca; su esposa María Amparo Morón (50 años); y un trabajador de la propiedad, conocido como Hernán.

Las víctimas presentaban impactos de bala. “Mi padre tiene al nivel del tórax, ella al nivel del cuello. Los tres tienen impacto de bala", relató el hijo.

Las autoridades informaron que los autores del crimen podrían haber intentado escapar en una camioneta que fue hallada abandonada a 20 kilómetros del lugar.

El Ministerio Público abrió una investigación por el delito de asesinato. Según informaron: “Se están realizando todas las labores investigativas, tales como las acciones testificales, registros del lugar del hecho y levantamiento legal de los cadáveres, para esclarecer y dar con los responsables de este horrendo crimen”.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de La Pampa de la Isla para la autopsia correspondiente, la cual confirmó que las víctimas llevaban entre cuatro y cinco días fallecidas.

Vecinos y familiares expresaron su dolor y exigieron justicia. Uno de ellos recordó a María Amparo Morón con cariño: “Ella era muy amable, muy querida. La verdad es que no hay palabras para explicar”.

Mira la programación en Red Uno Play