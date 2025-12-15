Hallan tres cuerpos con impactos de bala en una propiedad de Abapó

En un hecho que se registró en Abapó, tres personas fueron encontradas sin vida en una propiedad ubicada a 190 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Según los primeros reportes policiales, las víctimas habrían recibido impactos de arma de fuego, identificadas como el propietario del predio, su esposa y un vaquero que trabajaba en el lugar.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentra investigando las circunstancias del triple homicidio. Hasta el momento, los investigadores buscan determinar la identidad de los responsables y los posibles motivos del crimen.

Un vehículo, que pertenecería al propietario de la propiedad, fue hallado abandonado a unos 20 kilómetros del lugar del hecho. Según fuentes policiales, se presume que los asesinos habrían utilizado este motorizado para huir y luego lo dejaron abandonado.

Se espera un informe oficial en las próximas horas que detalle las diligencias realizadas y los avances en la investigación

