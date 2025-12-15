Investigan presunta privación de libertad a un extranjero vinculado al robo de dinero y relojes

El Ministerio Público y la Policía Boliviana investigan un caso de presunta privación de libertad ocurrido el pasado sábado en la avenida Beni, donde un ciudadano de nacionalidad argentina fue interceptado por un grupo de al menos cuatro sujetos encapuchados y fuertemente armados, quienes lo redujeron y se lo llevaron con rumbo desconocido.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, los individuos descendieron de una vagoneta negra, vestían chalecos tácticos, pasamontañas y portaban armas de fuego. En los videos se observa cómo obligan a la víctima a subir al motorizado, mientras uno de ellos gritaba “¡Policía, Policía!”, aparentemente para simular un operativo oficial y evitar la intervención de transeúntes.

Tras el hecho, el vehículo se dio a la fuga. Vecinos y testigos expresaron su preocupación por la violencia y el nivel de organización del grupo, señalando que el procedimiento no se asemejaba a un operativo policial regular.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la investigación tiene su origen en un hecho previo de robo denunciado días antes en inmediaciones de la avenida San Martín. Según explicó, la víctima dejó su vehículo estacionado fuera de un restaurante por aproximadamente 30 minutos, lapso en el cual un sujeto ingresó al motorizado y sustrajo cerca de 10 mil dólares y seis relojes de alta gama.

En el marco de las pesquisas por delitos patrimoniales, personal de la Felcc, Felcn y Diprove logró identificar el vehículo presuntamente utilizado en el robo. Este se encontraba en posesión de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, dentro del cual se halló un arma de grueso calibre: un fusil AK-47 con 30 municiones de guerra.

“El arma fue secuestrada de inmediato y esta persona fue derivada a la unidad especializada de crimen organizado. Actualmente se encuentra aprehendida e imputada provisionalmente por tráfico ilícito de armas de fuego”, señaló Zeballos, quien agregó que las investigaciones se ampliaron por los presuntos delitos de privación de libertad y secuestro, tanto contra este ciudadano ecuatoriano como contra otros posibles implicados.

Las autoridades no descartan que el ecuatoriano, inicialmente denunciante del robo, haya contratado al grupo armado para ejecutar la privación de libertad del ciudadano extranjero, pasando así de víctima a investigado.

Según el fiscal departamental, en las últimas horas se realizaron allanamientos en domicilios cercanos a la avenida Beni, donde se encontraron máquinas contadoras de dinero y cédulas de identidad extranjeras de diversas nacionalidades. Estos elementos son sometidos a pericias, incluyendo reconocimiento facial, con el fin de identificar e individualizar a los responsables.

Hasta el momento, el Ministerio Público informó que no se ha registrado ninguna solicitud de rescate ni comunicación con familiares de la víctima, situación que incrementa la preocupación y mantiene abiertas varias hipótesis sobre el móvil del hecho.

Las investigaciones continúan y las autoridades aseguran que se ejecutan de manera permanente actos investigativos para dar con el paradero del ciudadano argentino y esclarecer este caso.

