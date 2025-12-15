[VIDEO] Captan el momento en que encapuchados armados se llevan a un extranjero en Santa Cruz

Un hecho que se registró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es investigado por las autoridades, luego de que un ciudadano de nacionalidad extranjera fuera interceptado por un grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas en plena vía pública, en la avenida Beni.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, al menos cuatro individuos descendieron de una vagoneta de color negro y abordaron al hombre de manera violenta. Los sujetos vestían chalecos tácticos, pasamontañas y portaban armas de fuego, lo que incrementó el temor entre vecinos y transeúntes.

En los videos se observa cómo los encapuchados obligan a la víctima a subir al motorizado, mientras uno de ellos grita repetidamente “¡Policía, Policía!”, presuntamente con la intención de simular un operativo oficial y evitar la intervención de terceros.

Tras consumar la acción, la vagoneta se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La Policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar si se trata de una presunta privación de libertad e identificar a los responsables

A continuación, el video:

