[VIDEO] Captan el momento en que encapuchados armados se llevan a un extranjero en Santa Cruz

15/12/2025 10:22
Un hecho que se registró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es investigado por las autoridades, luego de que un ciudadano de nacionalidad extranjera fuera interceptado por un grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas en plena vía pública, en la avenida Beni.
De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, al menos cuatro individuos descendieron de una vagoneta de color negro y abordaron al hombre de manera violenta. Los sujetos vestían chalecos tácticos, pasamontañas y portaban armas de fuego, lo que incrementó el temor entre vecinos y transeúntes.
La Policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar si se trata de una presunta privación de libertad e identificar a los responsables
A continuación, el video:
