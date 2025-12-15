TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

[VIDEO] Captan el momento en que encapuchados armados se llevan a un extranjero en Santa Cruz

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, al menos cuatro individuos descendieron de una vagoneta de color negro y abordaron al hombre de manera violenta.

Red Uno de Bolivia

15/12/2025 10:22

Captan el momento en que encapuchados armados interceptan a extranjero; investigan privación de libertad. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho que se registró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es investigado por las autoridades, luego de que un ciudadano de nacionalidad extranjera fuera interceptado por un grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas en plena vía pública, en la avenida Beni.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, al menos cuatro individuos descendieron de una vagoneta de color negro y abordaron al hombre de manera violenta. Los sujetos vestían chalecos tácticos, pasamontañas y portaban armas de fuego, lo que incrementó el temor entre vecinos y transeúntes.

En los videos se observa cómo los encapuchados obligan a la víctima a subir al motorizado, mientras uno de ellos grita repetidamente “¡Policía, Policía!”, presuntamente con la intención de simular un operativo oficial y evitar la intervención de terceros.
Tras consumar la acción, la vagoneta se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La Policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar si se trata de una presunta privación de libertad e identificar a los responsables

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD