[VIDEO] Así fue el gol de Guabirá con el que clasificó a la Copa Sudamericana

Cuando el marcador no se movía en el partido disputado en Montero entre Guabirá y Blooming, se produjo una jugada por la banda derecha. Gustavo Peredo apareció en acción y, dentro del área, cabeceó el balón, que terminó impactando en la mano de un defensor celeste. Tras la revisión en el VAR, el árbitro decidió sancionar la pena máxima.

Corrían los 35 minutos del segundo tiempo cuando el argentino Nahuel Barco se hizo cargo de la ejecución ante Blooming. El guardameta Braulio Uraezaña, figura hasta ese momento por sus grandes atajadas, lo aguardaba bajo los tres palos. Sin embargo, Barco eligió rematar al centro y bien arriba, mientras el arquero se lanzó hacia su palo izquierdo sin poder evitar el gol.

Ese tanto significó el 1-0 definitivo para Guabirá y le permitió clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

