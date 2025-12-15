¡Atención Bolivia! Perú dio a conocer la lista de convocados para el partido amistoso

Este fin de semana, la selección de fútbol de Perú dio a conocer la nómina de sus convocados para enfrentar a La Verde el próximo 21 de diciembre, en un partido amistoso que se disputará en el estadio Félix Castillo de Chincha, en el departamento de Ica.

El combinado peruano afrontará este compromiso con futbolistas que militan mayoritariamente en el torneo local, quienes servirán como una muestra para que el actual director técnico pueda evaluarlos de cara a futuras competencias y campeonatos oficiales.

Lista de convocados de la selección peruana para el amistoso con Bolivia

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Daniel Prieto (Alianza Atlético), Steven Rivadeneyra (Sport Boys) y Emile Franco (Sport Boys).

Defensas: Jhair Soto (ADT), Gustavo Dulanto (Universitario de Deportes), Gianfranco Chávez (Alianza Lima), Rafael Guzmán (Universitario de Deportes), Marco Huamán (Alianza Lima), Erick Canales (Deportivo Garcilaso), Mathías Llontop (Sport Boys) y Sebastián Aranda (Sport Boys).

Mediocampistas: Alfonso Barco (Emelec de Ecuador), Jesús Castillo (Alianza Lima), Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes), Hernán Lupu (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Gil Vicente de Portugal), Piero Magallanes (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Universitario de Deportes) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Rodrigo Vilca (Atlético Grau), Cristian Neira (Cienciano), Matías Succar (Alianza Lima), Juan Martínez (Sport Huancayo) y Juan Pablo Goicochea (Platense de Argentina).

