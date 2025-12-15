Localizan en Porongo el cuerpo de otro desaparecido por las inundaciones

En la comunidad Nueva Palestina del municipio de Porongo, equipos de rescate localizaron un cuerpo que correspondería a una de las personas desaparecidas tras las recientes lluvias que afectaron la región.

Según reportes de comunarios, se presume que la víctima es originaria del municipio de El Torno el más golpeado por las inundaciones. El hallazgo se produjo mientras realizaban labores en zonas afectadas por la riada en busca de personas desaparecidas.

Las autoridades locales y de rescate se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes para la identificación formal del cuerpo y su posterior entrega a los familiares.

Las lluvias intensas que azotaron la región en los últimos días han provocado desbordes de ríos e inundaciones, dejando a varias comunidades en estado de emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play