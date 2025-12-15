Tres aprehendidos tras intento de robo en óptica del centro de La Paz

Tres personas fueron aprehendidas en flagrancia tras un intento de robo agravado en el centro de La Paz, específicamente en la intersección de las calles Figueroa y Graneros, donde intentaron sustraer objetos de una óptica.

Según informó el subcomandante departamental de La Paz, coronel Javier Salgueiro, los hechos se produjeron cuando una mujer ingresó al local para amenazar a la propietaria. Mientras tanto, dos de sus acompañantes, un hombre y otra mujer, rompieron las vitrinas del establecimiento y trataron de sustraer los objetos exhibidos. Durante el robo, los implicados amenazaron con un arma blanca, generando un riesgo grave para la víctima.

Gracias a la intervención oportuna de los efectivos policiales, los tres delincuentes fueron reducidos y aprehendidos en el lugar. Posteriormente, fueron trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (FELCC) para iniciar el proceso legal correspondiente.

Las autoridades señalaron que la acción rápida de la policía evitó un daño mayor y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos y colaborar con la seguridad ciudadana.

Mira la programación en Red Uno Play