Operativo conjunto desmantela lenocinio ilegal en pleno centro paceño

Un operativo conjunto ejecutado la tarde del viernes por personal de la Alcaldía y el Ministerio de Gobierno permitió la intervención de un lenocinio clandestino que funcionaba en plena avenida Montes, a plena luz del día, en un inmueble tipo galpón acondicionado con decenas de cubículos.

Según el reporte de la Dirección de Seguridad Ciudadana, el establecimiento operaba con cerca de un centenar de damas de compañía y contaba con pequeños espacios equipados con catres, donde además se expendían bebidas alcohólicas sin registro sanitario.

Durante la intervención, efectivos de la Policía Boliviana desalojaron a más de 70 personas de sexo masculino que se encontraban en el interior del inmueble, tras la verificación de sus documentos de identidad.

El local tenía aproximadamente 60 cubículos distribuidos en pasillos estrechos, lo que permitía la circulación de los clientes para elegir a las trabajadoras sexuales. Asimismo, el inmueble contaba con gradas angostas en ambos extremos, accesos a pisos superiores y un patio central donde también se consumían bebidas alcohólicas, de acuerdo con el informe del personal edil.

La Intendencia Municipal decomisó más de 400 unidades de bebidas alcohólicas sin registro sanitario, entre latas de cerveza y licores. En tanto, efectivos de la División de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas procedieron al arresto de los administradores del local con fines investigativos.

El operativo contó con la participación de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Intendencia Municipal, Guardia Municipal y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con la Policía Boliviana.

Las autoridades municipales informaron que este tipo de intervenciones continuarán en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de prevenir hechos vinculados a la explotación sexual comercial y garantizar el cumplimiento de la normativa municipal y nacional vigente.

Mira la programación en Red Uno Play