Conozca a los convocados de La Verde para enfrentar a Perú

Durante la jornada de este sábado, la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer la nómina de jugadores que enfrentarán al combinado peruano en territorio incaico, como parte de su preparación internacional.

Nómina de convocados de la selección boliviana de fútbol para enfrentar a Perú. Foto Redes sociales de La Verde FBF.

Entre las principales novedades destacan las primeras convocatorias de Widen Saucedo, de San Antonio; Darío Torrico, de Always Ready; y Carlos Sejas, de Aurora.

El encuentro frente a Perú forma parte de los duelos preparatorios de la selección boliviana con miras al repechaje, que se disputará el próximo 26 de marzo ante su par de Surinam.

