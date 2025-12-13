TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

26ºC Santa Cruz de la Sierra

19ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Conozca a los convocados de La Verde para enfrentar a Perú

La selección boliviana de fútbol ya tiene definida la lista de convocados para el partido amistoso que disputará el próximo 21 de diciembre ante Perú, en Lima. 

Martin Suarez Vargas

13/12/2025 16:23

Selección boliviana de fútbol. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Durante la jornada de este sábado, la Federación Boliviana de Fútbol dio a conocer la nómina de jugadores que enfrentarán al combinado peruano en territorio incaico, como parte de su preparación internacional.

Nómina de convocados de la selección boliviana de fútbol para enfrentar a Perú. Foto Redes sociales de La Verde FBF.

Entre las principales novedades destacan las primeras convocatorias de Widen Saucedo, de San Antonio; Darío Torrico, de Always Ready; y Carlos Sejas, de Aurora.

El encuentro frente a Perú forma parte de los duelos preparatorios de la selección boliviana con miras al repechaje, que se disputará el próximo 26 de marzo ante su par de Surinam.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD