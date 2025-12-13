Messi desata una ola de euforia en India y recibe un homenaje con una estatua de 21 metros

La "Messimanía" se apoderó este sábado de la India con el aterrizaje de Lionel Messi en la ciudad de Calcuta, desatando una ola de euforia que paralizó la ciudad y marcó el inicio de su "GOAT Tour 2025", un evento que supone el regreso del astro argentino al subcontinente tras 14 años, reavivando una devoción casi religiosa en la capital del fútbol indio.



Messi aterrizó en Calcuta este sábado, siendo recibido por una multitud frenética que mantuvo una vigilia nocturna frente al aeropuerto y el hotel. La zona de llegadas internacionales se transformó en una marea de camisetas albicelestes, cánticos y tambores, confirmando el estatus de deidad que el jugador ostenta en el estado de Bengala Occidental.



El capitán de la selección argentina viaja acompañado por una comitiva que incluye a su compañero en el Inter Miami, Luis Suárez, y al centrocampista argentino Rodrigo De Paul.



El primer gran hito de la agenda en la "Ciudad de la Alegría" fue la develación virtual de una estatua de hierro de unos 21 metros de altura. El monumento, erigido en apenas 40 días en el Sree Bhumi Sporting Club de Lake Town, inmortaliza a Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo, el momento cumbre de su carrera que la afición india celebró como propio.



La ceremonia contó con la presencia de la superestrella de Bollywood, Shah Rukh Khan, y su hijo AbRam, quienes compartieron escenario con los futbolistas, generando una de las imágenes más potentes de la jornada.



Calcuta es uno de los pocos rincones del sur de Asia donde el fútbol rivaliza con el críquet, manteniendo una histórica división de lealtades entre Brasil y Argentina. La última vez que Messi pisó este suelo fue en 2011, para un amistoso contra Venezuela (1-0).



El ícono argentino tiene programado posteriormente un recorrido por el legendario Salt Lake Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan), donde miles de aficionados se concentraron desde tempranas horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad.



Tras concluir su agenda en Calcuta, la gira de tres días continuará hacia Hyderabad, donde se espera que el astro participe en un partido de exhibición y sostenga reuniones con la élite política del país. EFE

