Deportes

Miguelito convocado en el Santos para el duelo de hoy contra Mirassol por el Brasileirão

El futbolista boliviano integra la nómina de convocados por Juan Pablo Vojvoda para el duelo de esta noche frente a Mirassol, en condición de visitante, por la quinta fecha del torneo más importante de Brasil.

Martin Suarez Vargas

10/03/2026 12:49

Miguelito Terceros en entrenamiento con el Santos de Brasil. Foto: redes sociales.
Brasil.

Miguel Terceros figura en la lista de 24 jugadores seleccionados para este crucial encuentro. El mediocampista ofensivo recibió nuevamente la confianza del estratega argentino para formar parte del primer plantel en esta jornada liguera.

Ante la ausencia de Neymar por fatiga muscular, "Miguelito" surge como una de las variantes principales de Vojvoda para enfrentar a Mirassol desde las 20:30. En la jornada anterior, el boliviano sumó minutos tras ingresar en el segundo tiempo durante la victoria por 2-1 sobre Vasco da Gama.

En esta oportunidad, el joven talento nacional buscará consolidarse y convencer definitivamente al entrenador de que es una pieza clave para obtener resultados importantes con el "Peixe".

Lista de convocados del Santos para el partido de esta noche contra Mirassol. Foto: redes sociales.

La terna arbitral estará encabezada por Raphael Claus, mientras que en el VAR el responsable será Ilbert Estevam da Silva.

