Economía

Atención: el dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este martes 10 de marzo

El mercado paralelo del dólar registra leves movimientos este 10 de marzo, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.

Charles Muñoz Flores

10/03/2026 12:29

Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este martes. FOTO: freepik.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo presentó una ligera variación al mediodía de este martes 10 de marzo, en comparación con los valores registrados durante las primeras horas de la jornada.

El movimiento se da en un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas en el país.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:21 la moneda estadounidense se cotizaba en Bs 9,28 para la venta y Bs 9,32 para la compra.

En comparación con la mañana, cuando alcanzó Bs 9,46 para la venta y Bs 9,50 para la compra, se observa un leve ajuste en los valores.

Por su parte, el denominado dólar blue, reportado por el portal bolivianblue.net, también mostró pequeños movimientos dentro del mercado informal.

Según esta plataforma, la divisa se situaba en Bs 9,30 para la venta y Bs 9,32 para la compra, cifras que se mantienen dentro de un rango similar, aunque con ligeras diferencias entre los sitios de referencia.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son observadas de cerca por ciudadanos, comerciantes y distintos sectores económicos que realizan transacciones en moneda extranjera.

La disponibilidad de divisas continúa siendo uno de los factores que influye en el comportamiento diario del tipo de cambio en el mercado informal.

Cotización del dólar paralelo

Venta: Bs 9,28

Compra: Bs 9,32

Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este martes

Cotización del dólar blue

Venta: Bs 9,30

Compra: Bs 9,32

Así se cotiza el dólar blue la tarde de este martes

 

