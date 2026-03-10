Marcelo Martins escribió en su cuenta de Instagram que prefiere guardar silencio mientras realiza un entrenamiento de alta intensidad. Esto ocurre tras confirmarse su ausencia en la convocatoria de la selección boliviana para el repechaje frente a Surinam y, posiblemente, ante Irak, duelos programados para el 26 y 31 de marzo de este año.

“A todos los que me están mandando mensajes de apoyo, muchas gracias. Yo por ahora en silencio y con mucho trabajo”, publicó el delantero en su perfil oficial.

El mensaje del Flecheiro Marcelo Martins. Foto: redes sociales.

La nómina de convocados se dio a conocer la mañana del lunes, tal como lo había previsto el entrenador Óscar Villegas. Aunque el nombre de Martins sonaba con fuerza en los días previos, el estratega ya había anticipado que su retorno a la Verde era poco probable.

Finalmente, al publicarse la lista oficial, la ausencia del histórico goleador generó opiniones divididas entre los fanáticos, quienes cuestionaron la decisión. En esta ocasión, los puestos en la delantera fueron ocupados por Juan Godoy, Víctor Ábrego y Enzo Monteiro

