Desde Brasil para Bolivia: Miguelito y Torrez son convocados para el repechaje mundialista

Los jugadores Miguel Terceros (Miguelito) y Marcelo Torrez, ambos del Santos FC, fueron convocados por el entrenador Óscar Villegas para integrar la Selección de fútbol de Bolivia que disputará el repechaje intercontinental rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

La convocatoria fue destacada por el propio club brasileño, que replicó el llamado con orgullo en sus redes sociales, resaltando a sus “Meninos da Vila”, nombre con el que se conoce a los talentos formados en la institución.

El camino al Mundial

Bolivia enfrentará a Selección de fútbol de Surinam el 26 de marzo en el estadio conocido como Gigante de Acero.

El ganador de ese duelo se medirá posteriormente ante Selección de fútbol de Irak, en un partido decisivo que otorgará uno de los últimos cupos disponibles para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Verde busca regresar a una cita mundialista después de más de tres décadas, ya que su última participación fue en Copa Mundial de la FIFA 1994 disputada en Estados Unidos.

Presente en Santos

El mediocampista Miguel Terceros viene sumando minutos en el Santos FC bajo la dirección del técnico Juan Pablo Vojvoda. Esta temporada ha disputado 12 partidos y registra dos asistencias.

Por su parte, el defensor Marcelo Torrez ha sido titular en el equipo sub-20 del club brasileño, con siete apariciones entre la Copa São Paulo de Futebol Júnior y el Brasileirão Sub-20.

En caso de que Bolivia avance a la siguiente fase del repechaje, Miguelito podría perderse el partido del Santos FC ante Clube do Remo correspondiente a una nueva jornada del campeonato brasileño.

El llamado de ambos jugadores representa un nuevo capítulo para el talento boliviano que busca abrirse camino en el fútbol internacional, ahora con la misión de acercar a Bolivia nuevamente a un Mundial.

