El torneo de clubes más prestigioso del mundo, la UEFA Champions League, retoma su actividad este martes con el inicio de los octavos de final. Con estadios llenos y la expectativa por todo lo alto, ocho equipos saltan a la cancha con el objetivo de asegurar una ventaja que les permita soñar con la gran final. La jornada destaca por el choque de estilos entre clubes históricos y las nuevas potencias emergentes que buscan sacudir el trono europeo.

La acción comenzará temprano en Estambul, donde el ambiente hostil del RAMS Park pondrá a prueba la jerarquía del Liverpool. Más tarde, la cartelera se completa con tres duelos simultáneos de alto voltaje, destacando la visita del Barcelona a territorio inglés y el siempre táctico enfrentamiento entre el Atlético del "Cholo" Simeone y los Spurs.

Cronograma de Partidos en horarios de Bolivia:

Galatasaray S.K. vs. Liverpool F.C. – 13:45 HB

– 13:45 HB Newcastle United vs. FC Barcelona – 16:00 HB

– 16:00 HB Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur – 16:00 HB

– 16:00 HB Atalanta BC vs. FC Bayern Munich – 16:00 HB

Con el nuevo formato de competición, cada gol y cada detalle táctico serán fundamentales para definir quiénes seguirán en carrera por la "Orejona" en los partidos de vuelta.

