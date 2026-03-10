Cuatro de los duelos más esperados de la temporada europea se disputan hoy 10 de marzo, con potencias del continente buscando dar el primer golpe en la fase de eliminación directa.
10/03/2026 9:52
El torneo de clubes más prestigioso del mundo, la UEFA Champions League, retoma su actividad este martes con el inicio de los octavos de final. Con estadios llenos y la expectativa por todo lo alto, ocho equipos saltan a la cancha con el objetivo de asegurar una ventaja que les permita soñar con la gran final. La jornada destaca por el choque de estilos entre clubes históricos y las nuevas potencias emergentes que buscan sacudir el trono europeo.
La acción comenzará temprano en Estambul, donde el ambiente hostil del RAMS Park pondrá a prueba la jerarquía del Liverpool. Más tarde, la cartelera se completa con tres duelos simultáneos de alto voltaje, destacando la visita del Barcelona a territorio inglés y el siempre táctico enfrentamiento entre el Atlético del "Cholo" Simeone y los Spurs.
Cronograma de Partidos en horarios de Bolivia:
Con el nuevo formato de competición, cada gol y cada detalle táctico serán fundamentales para definir quiénes seguirán en carrera por la "Orejona" en los partidos de vuelta.
