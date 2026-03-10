TEMAS DE HOY:
Joyero desaparecido en Cochabamba hombre macheteado Encuentran a un Feto

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Jornada de gala: Los Octavos de Final de la Champions se encienden este martes

Cuatro de los duelos más esperados de la temporada europea se disputan hoy 10 de marzo, con potencias del continente buscando dar el primer golpe en la fase de eliminación directa.

Martin Suarez Vargas

10/03/2026 9:52

Lamine Yamal celebrado uno de sus goles con el Barcelona, seguido por su compañero de equipo Fermín quien también grita eufóricamente el tanto. Foto: redes sociales.
Europa.

Escuchar esta nota

El torneo de clubes más prestigioso del mundo, la UEFA Champions League, retoma su actividad este martes con el inicio de los octavos de final. Con estadios llenos y la expectativa por todo lo alto, ocho equipos saltan a la cancha con el objetivo de asegurar una ventaja que les permita soñar con la gran final. La jornada destaca por el choque de estilos entre clubes históricos y las nuevas potencias emergentes que buscan sacudir el trono europeo.

La acción comenzará temprano en Estambul, donde el ambiente hostil del RAMS Park pondrá a prueba la jerarquía del Liverpool. Más tarde, la cartelera se completa con tres duelos simultáneos de alto voltaje, destacando la visita del Barcelona a territorio inglés y el siempre táctico enfrentamiento entre el Atlético del "Cholo" Simeone y los Spurs.

Cronograma de Partidos en horarios de Bolivia:

  • Galatasaray S.K. vs. Liverpool F.C. – 13:45 HB
  • Newcastle United vs. FC Barcelona – 16:00 HB
  • Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur – 16:00 HB
  • Atalanta BC vs. FC Bayern Munich – 16:00 HB

Con el nuevo formato de competición, cada gol y cada detalle táctico serán fundamentales para definir quiénes seguirán en carrera por la "Orejona" en los partidos de vuelta.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD