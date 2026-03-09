Haquín y Morales, lideran el sector defensivo de la Verde para el repechaje

Luis Haquin de Al Tai de Arabia Saudita y Efraín Morales del Montréal FC de Canadá, lideran la convocatoria de 11 defensores elegidos por Óscar Villegas para el duelo de repechaje del próximo 26 marzo en Monterrey, México.

El sector defensivo de Bolivia se blinda para la repesca contra Surinam, con la convocatoria de 11 defensores cuyo listado lo lideran dos experimentados como Haquín y Morales, mismos que fueron parte del proceso que consiguió la clasificación al repechaje.

El Faraón Haquin y el espigado Morales vienen siendo titulares en el exterior, mientras que el resto de los convocados también han tenido una evolución constante en los clubes donde militan.

A continuación, te presentamos los once jugadores que juegan como defensores y que han sido convocados por Óscar Villegas para el duelo clave contra Surinam por el repechaje mundialista:

Diego Medina, Lucas Macazaga, Dieguito Rodríguez, Richet Gómez, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Leonardo Zabala, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández, Yomar Rocha y Diego Arroyo.

