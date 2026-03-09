Máximo Mamani queda fuera del repechaje con Bolivia a pesar de dejar Vélez Sarsfield

Máximo Alfonso Mamani, nacido el 22 de abril de 2005 en Santa Fe, Argentina, se formó en las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield, donde progresó hasta integrar la reserva profesional. Aunque nació en Argentina, el joven delantero posee ascendencia boliviana por parte de su abuelo, lo que le permitió tramitar la nacionalidad boliviana y quedar habilitado para vestir la camiseta de la Verde.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF), por pedido del entrenador Óscar Villegas, gestionó los trámites de nacionalización, finalizando con éxito en enero de 2026. Desde entonces, Mamani manifestó públicamente su intención de representar a Bolivia, asegurando que sería un orgullo y que daría todo por la selección.

Para facilitar su integración, Mamani fue cedido a préstamo a Always Ready, donde tendría mayor visibilidad y la posibilidad de competir en la Copa Libertadores. Sin embargo, hasta la fecha, el mediocampista no ha debutado con el primer equipo del club paceño.

Con la lista de convocados ya definida para el repechaje rumbo al Mundial 2026, Óscar Villegas decidió dejar fuera al joven jugador. Bolivia se enfrentará a Surinam el próximo 26 de marzo en el primer partido de la repesca, y Mamani tendrá que esperar nuevas oportunidades para sumarse a la selección mayor.

