“Los logros de un hijo es lo más lindo para uno”: Sebastián, padre de Máximo Mamani

Sebastián Mamani, padre de Máximo Mamani, manifestó su profunda emoción y gratitud por el momento que atraviesa su hijo en su carrera futbolística, destacando el orgullo que siente como padre ante los logros alcanzados.

“Es una alegría inmensa. La felicidad de un hijo, los logros de un hijo, para un padre es lo más lindo que a uno le pasa en la vida. Más allá de todo, me siento orgulloso”, expresó con evidente emoción.

Durante sus declaraciones, Sebastián Mamani también envió un saludo a Bolivia y deseó un feliz Año Nuevo, resaltando que este nuevo camino recién comienza para su hijo.

“Esto recién comienza para él. En pocas palabras, me siento feliz de ver a un hijo triunfar, es lo más lindo”, añadió.

Asimismo, se informó que el padre de Máximo Mamani también iniciará su proceso de naturalización, acompañando de cerca esta nueva etapa que vive su familia.

