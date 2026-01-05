TEMAS DE HOY:
Marcha COB Policía Boliviana Mujer hallada en freezer

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Los logros de un hijo es lo más lindo para uno”: Sebastián, padre de Máximo Mamani

Sebastián Mamani expresó su orgullo y felicidad por los logros que viene alcanzando el delantero. 

Martin Suarez Vargas

05/01/2026 18:59

Máximo Mamani junto a su padre Sebastián. Foto: Red Uno de Bolivia.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Sebastián Mamani, padre de Máximo Mamani, manifestó su profunda emoción y gratitud por el momento que atraviesa su hijo en su carrera futbolística, destacando el orgullo que siente como padre ante los logros alcanzados.

“Es una alegría inmensa. La felicidad de un hijo, los logros de un hijo, para un padre es lo más lindo que a uno le pasa en la vida. Más allá de todo, me siento orgulloso”, expresó con evidente emoción.

Durante sus declaraciones, Sebastián Mamani también envió un saludo a Bolivia y deseó un feliz Año Nuevo, resaltando que este nuevo camino recién comienza para su hijo.

“Esto recién comienza para él. En pocas palabras, me siento feliz de ver a un hijo triunfar, es lo más lindo”, añadió.

Asimismo, se informó que el padre de Máximo Mamani también iniciará su proceso de naturalización, acompañando de cerca esta nueva etapa que vive su familia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD