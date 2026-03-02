El retorno de Marcelo Martins al balompié profesional con la camiseta de Oriente Petrolero no pasó desapercibido fuera del país. Su gol en la goleada 5-1 sobre Real Tomayapo, en un amistoso disputado en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, fue reflejado por importantes medios internacionales.

SportsCenter publicó una fotografía del delantero en su llegada al escenario deportivo y escribió:

“Regreso con gol para el Flecheiro que quiere jugar el Repechaje con Bolivia para el Mundial 2026. Marcelo Martins marcó un gol en la goleada 5-1 de Oriente sobre Real Tomayapo”.

Por su parte, DSports destacó de manera breve pero contundente:

“Marcelo Moreno Martins anotó en su vuelta al fútbol profesional”.

El argentino Diario Olé también dedicó espacio al atacante boliviano y tituló:

“El inolvidable regreso de Moreno Martins, ¿será de Mundial?”. En Brasil, país donde el delantero vivió algunos de sus mejores momentos, TNT Sports Brasil lanzó la interrogante: “¿Alguna vez pensaste en Marcelo Moreno Martins en un Mundial 2026?”.

De esta manera, la prensa internacional siguió de cerca el regreso del máximo goleador histórico de la selección boliviana, que sueña con volver a vestir la Verde en una eventual repesca rumbo a la próxima Copa del Mundo.

