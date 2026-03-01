¡Debut soñado! Martins marca y hace vibrar a Oriente Petrolero

Marcelo Martins Moreno anotó un tanto en la goleada de Oriente Petrolero sobre Real Tomayapo por 5-1, resultado que dejó un contundente 8-2 en el global del Torneo Repechaje de Verano 2026. El Flecheiro fue determinante tras su ingreso a los 60 minutos del partido, aportando presencia y jerarquía en el frente de ataque.

Si bien aún no se encuentra al cien por ciento en lo físico, Martins mostró su calidad con paredes, buen control de balón y remates al arco defendido por Gonzalo Rehak. Además, participó activamente en el juego ofensivo y fue clave en varias jugadas de peligro.

Su premio llegó a los 98 minutos, cuando se hizo cargo de un penal sancionado tras una falta en el área de Tomayapo. Jorge Lovera, autor de un golazo durante el encuentro, le guardó el balón y se lo entregó antes de la ejecución. Con serenidad, el goleador tomó carrera y, pese a que el arquero adivinó la dirección, sacó un potente remate para marcar su primer gol de la temporada con la camiseta refinera.

Tras el tanto, Martins celebró junto a sus compañeros y la hinchada, que acompañó con aplausos y cánticos una tarde redonda para el plantel verdolaga en el Tahuichi.

De esta manera Oriente Petrolero clasificó a la siguiente ronda del Torneo Repechaje de Verano 2026, tras eliminar a Real Tomayapo de Tarija.

