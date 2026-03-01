¡Debut soñado! Martins marca y hace vibrar a Oriente Petrolero

A los 98' del partido, el Flecheiro disparó su primera flecha con la camiseta del Verdolaga para el quinto gol ante Real Tomayapo.
Marcelo Martins Moreno anotó un tanto en la goleada de Oriente Petrolero sobre Real Tomayapo por 5-1, resultado que dejó un contundente 8-2 en el global del Torneo Repechaje de Verano 2026. El Flecheiro fue determinante tras su ingreso a los 60 minutos del partido, aportando presencia y jerarquía en el frente de ataque.
Si bien aún no se encuentra al cien por ciento en lo físico, Martins mostró su calidad con paredes, buen control de balón y remates al arco defendido por Gonzalo Rehak. Además, participó activamente en el juego ofensivo y fue clave en varias jugadas de peligro.
Tras el tanto, Martins celebró junto a sus compañeros y la hinchada, que acompañó con aplausos y cánticos una tarde redonda para el plantel verdolaga en el Tahuichi.
De esta manera Oriente Petrolero clasificó a la siguiente ronda del Torneo Repechaje de Verano 2026, tras eliminar a Real Tomayapo de Tarija.
