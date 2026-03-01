Nombres que enlutan a Bolivia: la lista oficial de fallecidos del accidente aéreo en El Alto

La ciudad de El Alto atraviesa momentos de profundo dolor tras confirmarse la lista oficial de 22 personas fallecidas en el accidente del avión de carga Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana. Entre las víctimas se encuentran cuatro menores de edad, seis personas de sexo femenino y 12 de sexo masculino.

El hecho ocurrió el pasado 27 de febrero en la zona Barrio Municipal, específicamente en la avenida Costanera, a la altura del puente Bolivia, sector colindante a la parte oeste del Aeropuerto Internacional de El Alto. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Boliviana, personal de la división Homicidios y Escena del Crimen se constituyó en el lugar tras reportarse que la aeronave sobrepasó el área perimetral del aeropuerto.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaron el levantamiento legal de los cuerpos, además del registro técnico del lugar y la colección de indicios que contribuirán al proceso investigativo. Debido a la aglomeración de personas que intentaban ingresar a la zona del siniestro, los cadáveres fueron evacuados de manera inmediata para preservar la escena.

Posteriormente, se llevaron a cabo las autopsias médico-legales correspondientes y se elaboraron las actas oficiales. Actualmente, la entrega de los cuerpos se realiza en coordinación con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que los familiares puedan proceder con los actos velatorios y el sepelio de sus seres queridos.

Lista oficial de fallecidos

Salomé Quispe Mamani (77 años)

Guillermina Murga Quispe (47 años)

Gabriela Condori Blanco (29 años)

Senovia Aro Apaza (47 años)

Nancy Huayhua Flores (36 años)

Cristina Massi de Arias (56 años)

Luz Noemí Mamani Lazo (7 años)

Arlet Nicol Quispe Condori (11 años)

Misael Pérez Murga (8 años)

Luz Mamani Lazo (7 años)

Yassir Valdez Villaseca (31 años)

Juan Carlos Velasco Huanca (25 años)

Jaime Luis Morales Huanza (49 años)

Julio Lazo Mamani (57 años)

Ever Rudy Chambi Machicado (30 años)

Silvano Quispe Ticona (61 años)

Iver Ramiro Quispe Murga (27 años)

Kurt Levi Huayta Chuquimia (49 años)

Edgar Ticona Apaza (31 años)

Ronal Mamani Pomacahua (28 años)

José Luis Morales Huanca (49 años)

Diego Froilán Rusco Ochoa (40 años)

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente que enluta a decenas de familias alteñas y mantiene consternada a la población boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play