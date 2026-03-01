Atención: esta es la numeración de los billetes inhabilitados tras el accidente en El Alto

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que logró identificar la numeración individual de los billetes que eran transportados en el avión militar de carga accidentado en El Alto. Con ello, la medida de invalidez temporal aplicada a la Serie B quedará suspendida desde el lunes 2 de marzo.

La restricción había sido anunciada tras el siniestro ocurrido el viernes, cuando parte del cargamento de valores quedó esparcido cerca del aeropuerto internacional.

“Hemos podido ya identificar con precisión la numeración individual de todos los billetes que fueron transportados en la aeronave accidentada, tenemos todas las series”, afirmó el presidente del BCB, David Espinoza, en conferencia de prensa.

Solo se anulará el lote del avión

Espinoza aclaró que los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la Serie B “tendrán plena validez legal y podrán circular con total normalidad” desde el lunes.

La excepción será únicamente para los billetes que formaban parte del lote transportado en la aeronave siniestrada, los cuales quedarán definitivamente invalidados.

En total, el avión trasladaba 17,1 millones de piezas: 5,4 millones de 10 bolivianos, 7,2 millones de 20 y 4,5 millones de 50 bolivianos.

Según el BCB, el 30% de ese monto —equivalente a 5,1 millones de billetes— fue sustraído por personas que se encontraban en el lugar del accidente.

Lista de billetes inhabilitados

El ente emisor difundió la numeración exacta de los billetes invalidados:

Antecedentes

El accidente ocurrió pasadas las 18:00 del viernes, cuando un avión Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana, se salió de la pista tras aterrizar desde Santa Cruz.

De acuerdo con reportes oficiales, el hecho dejó 22 fallecidos y 37 heridos, además de al menos 15 vehículos afectados. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que 50 personas fueron detenidas tras ser encontradas con paquetes de billetes.

