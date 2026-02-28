“No tienen valor legal”: BCB alerta por circulación de billetes del avión siniestrado

La entidad monetaria anunció que el material será trasladado a bóvedas, cuantificado e inutilizado, y advirtió que la tenencia y circulación de estos billetes constituye un delito.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que los billetes que eran transportados en la aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) no tienen curso legal y carecen de todo valor monetario, por lo que serán incinerados una vez concluya el proceso de recolección y verificación informó el presidente del BCB David Espinoza Torrico.

Desde la institución señalaron que se está terminando de recoger todo el material que aún permanecía en el fuselaje del avión y en sus alrededores, tras realizar un rastrillaje completo en la zona.

“Estamos terminando de recoger todo el material que todavía se encontraba en el fuselaje del avión y en los alrededores. Hemos hecho ya un rastrillaje completo de los billetes, los mismos que van a ser llevados a bóvedas del Banco Central de Bolivia”, indicó Espinoza

Con el traslado del material monetario a las bóvedas del ente emisor, el BCB da por concluida esta fase del operativo y agradeció el trabajo desplegado por la Fuerza Aérea y la Policía Boliviana durante la intervención realizada la noche anterior.

La entidad adelantó que el monto total será establecido tras la cuantificación oficial y que se brindará un comunicado oficial para informar a la población. Asimismo, recomendó a quienes tengan en su poder billetes de esta partida que los mantengan bajo custodia y procedan a devolverlos.

Espinoza fue enfático al advertir que estos billetes no tienen curso legal y que cualquier persona que los recoja, retenga o intente utilizarlos está cometiendo un delito.

“Vamos a proceder a la quema de todo este lote y no tiene ningún valor legal”, señaló

La institución anunció que los billetes serán identificados por su número de serie y corte, y que todo el material recuperado será requisado. Finalmente, instó a quienes hayan retirado los billetes de manera indebida a devolverlos al Banco Central o a cualquier entidad financiera, reiterando que su uso es absolutamente ilegal.

