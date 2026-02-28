TEMAS DE HOY:
Hombre sin vida ACCIDENTE AÉREO accidente aéreo en El Alto

Fuerza Aérea expresa condolencias por suboficial fallecido en el accidente del C-130

Siete integrantes de la tripulación permanecen en terapia intensiva tras el accidente ocurrido en El Alto.

Red Uno de Bolivia

28/02/2026 15:58

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) expresó su pesar por el fallecimiento del suboficial mayor Jaime Luis Morales Huanca, integrante de la tripulación del avión Hércules C-130 que se accidentó en El Alto.

En un comunicado oficial, el Comando General de la institución se adhirió al dolor de la familia y señaló que el uniformado perdió la vida en el cumplimiento del deber.

 

El suboficial era uno de los ocho tripulantes de la aeronave. El ministro de Defensa, Raúl Marco Salinas, precisó que, tras el siniestro, siete integrantes permanecen en terapia intensiva en el hospital Cosmil, bajo monitoreo constante del personal médico.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente dejó 22 fallecidos y 37 personas heridas, quienes reciben atención en distintos centros hospitalarios de La Paz y El Alto. Las autoridades realizan seguimiento permanente a la evolución de los pacientes, especialmente a los casos de mayor gravedad.

 

