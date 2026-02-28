Enviarán la caja negra del avión siniestrado al exterior; el análisis tomará al menos tres meses

El ministro de Defensa, Raúl Marco Salinas, informó que la caja negra del avión Hércules C-130, siniestrado en El Alto, será enviada al exterior para su análisis técnico, debido a que Bolivia no dispone de laboratorios especializados para procesar este tipo de dispositivos.

Según explicó la autoridad, el análisis será realizado por el proveedor de la aeronave u otra instancia técnica especializada fuera del país. Este procedimiento podría tomar al menos tres meses, aunque el plazo dependerá de la complejidad del peritaje y del procesamiento de la información.

Factores bajo evaluación

La comisión investigadora examinará datos clave como las condiciones meteorológicas al momento del aterrizaje, la dirección del viento, así como el estado técnico de los motores y el sistema de frenos.

Salinas señaló que se intentará agilizar el proceso y que, además del informe técnico aeronáutico, se contará con un segundo reporte elaborado por la ajustadora de seguros.

El Ministerio de Defensa aseguró que se informará de manera periódica sobre los avances del peritaje, considerado determinante para establecer responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

Siete tripulantes permanecen en terapia intensiva

Respecto a la tripulación, el ministro informó que uno de sus integrantes falleció, mientras que siete permanecen en terapia intensiva en el hospital Cosmil, bajo monitoreo constante del personal médico.

En total, el siniestro dejó 22 fallecidos y 37 personas heridas, quienes reciben atención en distintos centros hospitalarios de La Paz y El Alto. Las autoridades realizan un seguimiento permanente a la evolución de cada paciente, especialmente a los casos de mayor gravedad.

Durante las labores de rescate, tres soldados resultaron heridos por contusiones tras ser atacados con piedras en el lugar del accidente. Todos fueron atendidos oportunamente.

El Ministerio de Defensa aseguró que continuará informando sobre el estado de salud de los afectados conforme se actualicen los reportes médicos oficiales.

