Rodrigo Paz lamenta fallecidos y heridos por accidente aéreo en El Alto

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, manifestó su solidaridad con las familias afectadas por el accidente de una aeronave de carga ocurrido la tarde del viernes en el Aeropuerto Internacional de El Alto, que dejó al menos 15 fallecidos y decenas de heridos.

“Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto”, señaló el mandatario en un mensaje público.

El jefe de Estado dedicó palabras de respaldo a quienes atraviesan momentos de duelo y a los afectados por el siniestro. “Quiero expresar toda mi solidaridad y mis condolencias con las familias de los heridos y fallecidos”, sostuvo.

Gobierno anuncia asistencia e investigación

Rodrigo Paz aseguró que el Ejecutivo activó la atención inmediata a los afectados. “Todos los miembros del gobierno están trabajando activamente, asistiendo a los heridos y a los afectados”, sostuvo.

Asimismo, indicó que las investigaciones están en marcha bajo responsabilidad de las autoridades competentes y que se espera información oficial en las próximas horas.

Contexto del accidente

El Ministerio de Defensa informó que la aeronave siniestrada pertenecía al Transporte Aéreo Boliviano (TAB), matrícula FAB-81, modelo Hércules C-130. El hecho ocurrió alrededor de las 18:15, cuando la nave aterrizaba en El Alto tras partir de Santa Cruz.

Según el comunicado oficial, el avión transportaba valores destinados al Banco Central de Bolivia (BCB) en el marco de una entrega programada.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia y continúan con la investigación para establecer las causas del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play