¡Urgente! Un avión cae en la ciudad de El Alto

27/02/2026 18:48
El hecho sucedió en la ciudad de El Alto, donde la aeronave habría impactado contra varios vehículos.
El accidente se reportó en la zona del Puente Bolivia a la altura de la avenida Costanera.
Se reportan varios heridos y vehículos afectados.
En desarrollo.....
