TEMAS DE HOY:
El Alto asesinato en Pacata FELCC

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Urgente! Un avión cae en la ciudad de El Alto

El hecho sucedió en la ciudad de El Alto, donde la aeronave habría impactado contra varios vehículos.  

Juan Marcelo Gonzáles

27/02/2026 18:48

Foto: Capruta de Video
El Alto

Escuchar esta nota

El hecho sucedió en la ciudad de El Alto, donde la aeronave habría impactado contra varios vehículos.

El accidente se reportó en la zona del Puente Bolivia a la altura de la avenida Costanera.

Se reportan varios heridos y vehículos afectados.

En desarrollo.....

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD