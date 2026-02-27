Desde hoy opera el ferrobús a la Chiquitanía: estas son las tarifas y horarios

El ferrobús a la Chiquitanía retoma operaciones este viernes 27 de febrero desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz, marcando el regreso del transporte ferroviario de pasajeros tras seis años de suspensión.

La reactivación forma parte de una fase inicial que busca medir la demanda y fortalecer la conexión con poblaciones del oriente boliviano.

Evaluación cada tres meses

La directora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), Cynthia Aramayo, informó que el servicio será evaluado trimestralmente para analizar la posibilidad de reincorporar un tren de pasajeros convencional en la misma ruta.

“Estamos retomando el ferrobús para fomentar el turismo en la región y, si realmente se ve la necesidad y hay demanda por más espacios, después podemos implementar el tren de pasajeros. No estamos cerrados a nada”, señaló.

El servicio fue suspendido hace seis años debido a la pandemia del Covid-19 y a la baja demanda. Ahora se busca alcanzar un índice de ocupación de entre el 90% y el 100%.

Ruta, horarios y capacidad

El ferrobús tiene capacidad para 42 pasajeros y operará inicialmente con frecuencia semanal.

Saldrá de Santa Cruz los viernes a las 18:00 y retornará desde Puerto Quijarro los domingos a las 16:00.

La ruta incluye paradas en Cotoca, Pailón, San José de Chiquitos, Chochís, Roboré, Aguas Calientes, Carmen Rivero Torrez, Puerto Suárez y Puerto Quijarro.

Tarifas oficiales

Según datos confirmados por Ferroviaria Oriental S.A. y la UTF, los precios son:

Hasta San José de Chiquitos : Bs 80

Hasta Roboré : Bs 100

Hasta El Carmen : Bs 110

Hasta Puerto Quijarro: Bs 130

Las autoridades destacaron que el ferrobús es más económico de operar que un tren convencional y funcionará como indicador para evaluar la sostenibilidad del tramo.

